Мы чистим зубы, чтобы защитить их от кариеса и обрести свежее дыхание. Однако часто из виду упускается то, как работает зубная паста.

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Ключевая функция зубной пасты — это не убивать бактерии напрямую, а разрушать биоплёнку, позволяющую вредным бактериям процветать. При чистке зубов мы механически удаляем эту биоплёнку с зубов и дёсен. Абразивы в зубной пасте помогают разрушить её ещё сильнее.

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В состав многих зубных паст входит хлорид, укрепляющий зубную эмаль и предотвращающий развитие кариеса. Сам по себе фторид не уничтожает бактерии, но затрудняет нанесение вреда зубам бактериями Streptococcus mutans. Они играют главную роль при кариесе.

Поддержание баланса микробиома полости рта связано не только с защитой от кариеса, но и с другими заболеваниями. Например, с болезнями сердца, диабетом, с вредом для здоровья при беременности.