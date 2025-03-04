Доктор оценил идею запретить продажу алкоголя по воскресеньям

За рубежом подобные меры эффективны.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил главный редактор журнала «Медицина» Кирилл Данишевский.

«Ограничение продажи алкоголя по воскресеньям — достаточно эффективная мера. Мы видим это в Норвегии, Швеции, Дании. Также важно ограничение точек, где продаётся крепкий алкоголь. Понятно, что меры не очень популярные, но очень эффективные, и их нужно внедрять. Это в первую очередь не про алкоголизм, а про мужчин, которые потребляют алкоголь в огромных количествах. Пока человек трезвый, он берёт столько алкоголя, сколько ему нужно. А когда он уже немножко в лёгком запое, он теряет ориентацию с точки зрения того, сколько ему нужно алкоголя. Поэтому ограничение вечерней продажи снизили ночную смертность от ДТП и насильственную в разы».

Ранее в Госдуме предложили запретить продажу алкоголя по воскресеньям. Инициатором выступил депутат Андрей Свинцов (ЛДПР). Разработанный проект он разместил в своём Telegram-канале. По мнению парламентария, еженедельное проведение одного дня без алкоголя с партнёром или в кругу семьи позволит обеспечить существенный прирост рождаемости и создаст импульс в борьбе с алкоголизацией населения.

Поправки коснутся закона о государственном контроле за производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции. В пояснительной записке парламентарий отметил, что последние годы в России наблюдается рост продажи и употребления алкоголя. По его словам, в ряде российских регионов эту проблему уже начали решать, ограничивая продажи такой продукции. В качестве примера Свинцов назвал Вологодскую область и Бурятию.