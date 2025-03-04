В России предложили создать реестр «территорий здоровья»

Необходимо создать реестр так называемых территорий здоровья, которые создают в своих городах и поселениях главы муниципальных образований, и выработать на площадке Совета Евразийского женского форума всероссийский стандарт этой работы. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании форума "Женщины за здоровое общество".

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«Хочу отметить, что на нашем форуме присутствуют женщины - главы муниципальных образований. Многие из них реализуют в своих городах и поселениях проекты по созданию так называемых территорий здоровья. Думаю, было бы правильно создать реестр таких территорий. Также предлагаю на площадке Совета Евразийского женского форума выработать настоящий всероссийский стандарт этой работы», — сказала спикер Совфеда.

По ее словам, на следующем форуме можно было бы вручить премию "По зову женского сердца" главам муниципальных образований, добившихся наиболее высоких результатов.

II форум "Женщины за здоровое общество" проходит 4-5 марта в Москве. Его проводят Совет Федерации совместно с Фондом Росконгресс под эгидой Совета Евразийского женского форума. В рамках форума состоятся сессии, которые будут посвящены национальным проектам, инновациям и использованию искусственного интеллекта в сфере здравоохранения. ТАСС выступает информационным партнером форума.