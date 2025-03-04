В Депздраве предупредили, что не стоит делать весной

Приняв решение заниматься спортом, нужно начать с диспансеризации.

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Изнурительные тренировки для неподготовленного организма вредны.

Рекомендациями в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач поликлиники № 220 Андрей Тяжельников.

«Начинается весенний период, очень многие люди начинают интенсивно заниматься спортом, начинают новую жизнь. Но этого не стоит делать резко. Любые изменения в жизни, даже положительные, должны иметь какую-то подготовку. Лучше всего пройти диспансеризацию, послушать советы врача, и потихоньку начинать менять свою жизнь. Не стоит сразу пробегать десять километров, лучше пройти один, а потом постепенно увеличивать нагрузку. Многие почему-то сразу берут на себя непосильную нагрузку, потом это может привести к осложнениям».

Ранее Тяжельников отметил важность сбалансированного питания в период Великого поста. Рацион должен состоять из овощей, фруктов, бобовых и круп. Необходимо отслеживать соотношение потребляемых белков, жиров и углеводов.