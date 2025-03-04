Соль – один из самых привычных продуктов на кухне, но не каждая ее разновидность одинаково полезна. Йодированная

соль – это важный элемент рациона, который помогает поддерживать здоровье щитовидной железы и предотвращает дефицит йода.

Организм не способен самостоятельно синтезировать йод, поэтому его нужно получать с пищей. Йододефицит может привести к усталости, снижению концентрации, набору веса и даже к серьезным заболеваниям, таким как зоб и гипотиреоз. Йодированная соль – один из самых доступных и простых способов получить этот микроэлемент в достаточном количестве.

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Несмотря на пользу, йодированная соль не всем подходит. Людям с гипертиреозом (избыточной выработкой гормонов щитовидной железы) стоит ограничить потребление йода. Также соль в любом виде следует употреблять в меру при гипертонии, болезнях почек и сердечно-сосудистых заболеваниях.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.