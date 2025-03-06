В каких продуктах витамина А больше, чем в моркови

Если вы не любите морковь, то есть много других продуктов, содержащих столько же или больше витамина А. Вот что ещё вы можете добавить в свои блюда.

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Говяжья печень. В одном ломтике этой печени (81 г) — 6270 мкг витамина А. Это 697% рекомендуемой суточной нормы.

Сладкий картофель. Из одного среднего батата с кожурой (114 г) вы получите 1100 мкг витамина А. Также эта картошка богата клетчаткой и витамином С.

Шпинат. Одна чашка варёного шпината (180 г) включает 943 мкг витамина А. При этом нужно понимать, что кипячение и приготовление в микроволновой печи этого продукта приводят к некоторой потере питательных веществ.

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Тыква. ½ стакана консервированной тыквы — это 955 мкг витамина А. Также вы получите много клетчатки и витамина К.

Тунец. 85 г приготовленного голубого тунца дают 643 мкг витамина А. И это в 42 раза больше, чем в такой же порции полосатого тунца.

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