Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала проект "Женщины за здоровье мужчин" и призвала всех вместе побороться за здоровье сильного пола. Об этом она заявила на пленарном заседании форума "Женщины за здоровое общество".

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О запуске нового проекта "Женщины за здоровье мужчин" сообщила координатор проекта Совета Евразийского женского форума "Здоровые женщины - благополучие нации" Оксана Драпкина.

«В Год защитника Отечества мы запускаем новый проект. Он призван сформировать новую культуру заботы мужчин о своем здоровье через женскую поддержку», — сказала она.

Матвиенко заявила, что считает этот проект одним из самых актуальных, и пообещала оказать ему всяческую поддержку.

«И нашему уважаемому министру тоже понравилась эта идея. Министерство здравоохранения включится, регионы, на Совет в Совете Федерации по региональному здравоохранению. Мы всех поднимем. Стране нужны здоровые мужчины. Давайте за это поборемся, — сказала спикер СФ — Давайте возьмемся за здоровье мужчин! Тогда будет хорошая демография, тогда будут хорошие полноценные семьи и настоящая мужская опора».

II форум "Женщины за здоровое общество" проходит 4-5 марта в Москве. Его проводят Совет Федерации совместно с Фондом Росконгресс под эгидой Совета Евразийского женского форума. В рамках форума состоятся сессии, которые будут посвящены национальным проектам, инновациям и использованию искусственного интеллекта в сфере здравоохранения. ТАСС выступает информационным партнером форума.