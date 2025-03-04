Чем заменить сахар без вреда для здоровья

Сегодня сахар окружает нас повсюду: он содержится не только в конфетах и выпечке, но и в соусах, йогуртах, соках и даже продуктах с пометкой «полезный перекус». По данным ВОЗ, суточная норма потребления сахара составляет всего 20–25 г (около 5 чайных ложек), но часто этот этот показатель превышен в несколько раз, рассказала «Газете.Ru» Ирина Попкова, дипломированный нутрициолог, wellness-эксперт Biogena.

«Многие считают, что заменив рафинированный сахар медом, сиропом агавы или кокосовым сахаром, они делают выбор в пользу здоровья. Однако это миф. Организм воспринимает все виды сахаров схожим образом, а гликемический индекс (ГИ) у таких продуктов может быть даже выше, чем у обычного сахара. Например, ГИ меда колеблется в диапазоне 60–85, что делает его не лучшей альтернативой, если вы следите за уровнем сахара в крови», — объяснила она.

Другая распространенная ошибка — употребление батончиков и снеков с пометкой «без сахара».

«Такие продукты часто содержат сиропы, финиковую пасту или другие подсластители, имеющие высокий ГИ и вызывающие резкие скачки уровня глюкозы в крови. В результате вместо ожидаемой пользы человек получает те же быстрые углеводы», — отметила нутрициолог.

По словам эксперта, главное правило — баланс.

«Если хочется сладкого, лучше выбрать ягоды или фрукты: натуральные сахара в них усваиваются медленнее благодаря пищевым волокнам, что помогает избежать резких скачков сахара в крови. А если хочется десерт, съешьте любимый, но в небольшом количестве, осознанно наслаждаясь вкусом. Выбор в пользу здоровья — это не про запреты, а про разумный подход к питанию,» — резюмировала она.

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