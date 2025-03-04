Врачи дали рекомендации к Всемирному дню борьбы с ожирением

В последние годы особо популярными становятся лекарства, помогающие сбросить вес и уменьшить долю жира в организме. Но удержать результат возможно, только если пациент меняет свой образ жизни, прежде всего, отказывается от вредных пищевых привычек и добавляет физическую активность. Об этом "РГ" рассказали специалисты Пироговского Университета накануне Всемирного дня борьбы с ожирением, который отмечается ежегодно 4 марта, чтобы привлечь больше внимания к этой глобальной проблеме.

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Почти половина жителей Европы, включая россиян, по данным ВОЗ имеют избыточную массу тела. У 18% европейцев - явное ожирение. В России 55% населения старше 30 лет имеют избыточную массу тела, а 26% - ожирение - таковы данные Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи.

Если в 2018 году ожирение как заболевание было зарегистрировано у 700 283 человек, то в 2023 эта цифра выросла до 817 645.

Вопреки распространенным представлениям, ожирение - это не только эстетическая или психологическая проблема. Когда излишки жировой ткани достигают определенного уровня, наш жир, как объясняют эндокринологи, становится, по сути, еще одним органом, выделяющим определенные вещества, нарушающие обмен веществ и вызывающие воспалительные и другие негативные процессы в организме. Врачи говорят: ожирение - это болезнь, которая, с одной стороны, может диагностироваться как самостоятельное заболевание, а с другой стороны, часто становится причиной других недугов.

Причины появления и развития ожирения разнообразны. Конечно, без влияния генетики тут не обходится. Но в 80% случаев ожирение - это расплата за нездоровый образ жизни и неправильные привычки питания.

Как можно себе помочь?

«На сегодняшний день существует ряд препаратов, которые помогают снижать общую массу тела и массу жировой ткани, уменьшая потребление энергии. Механизм действия таких лекарств затрагивает общее снижение аппетита, включая усиление сигналов насыщения и ослабление сигналов голода, а также улучшение контроля потребления пищи и снижение тяги к пище. Но важно понимать: препараты для коррекции массы тела должны назначаться только врачом», — комментирует заведующая лабораторией биомаркеров старения Института изучения старения Пироговского Университета, врач-эндокринолог Любовь Мачехина.

Но ни одно, даже самое популярное лекарство, не может стать панацеей. Врачи предупреждают: прием препаратов обязательно должен сопровождаться изменением образа жизни - увеличением физической активности и изменением рациона питания. Немедикаментозные методы борьбы с лишним весом по-прежнему считаются одними из самых эффективных. К немедикаментозным методам, кроме физактивности и сбалансированного питания, также относят качественный и достаточный сон.

«Три простых шага позволят не только сберечь здоровье, но и достичь долголетия в твердом уме и любимом платье», — говорит врач-диетолог Пироговского Университета Максим Шилов.

Доктор Шилов дал несколько конкретных советов: