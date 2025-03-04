Тренер указала на главные ошибки в утренней зарядке

Утренняя зарядка не должна выматывать и превращаться в полноценную тренировку, считает тренер Акулина Бахтурина. На эту и другие главные ошибки при выполнении утренней зарядки она указала россиянам в беседе с «Известиями».

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Бахтурина объяснила, что зарядка не должна быть высокоинтенсивной, потому что у нее другие задачи.

«Она направлена на то, чтобы усилить приток крови к сердцу, укрепить сердечно-сосудистую систему, размяться, разогнать лимфу, зарядиться энергией, перейти из стадии сна к активному бодрствованию», — рассказала тренер.

Также распространенной ошибкой она назвала выполнение зарядки сразу после сытного завтрака. По ее словам, после еды любые упражнения, даже легкие, могут вызвать дискомфорт. При этом тренер уточнила, что некоторым людям зарядка до еды дается непросто, что тоже нормально, поэтому в этом вопросе лучше прислушиваться к своему организму.

Наконец, Бахтурина отметила, что многие люди часто забывают о регулярности при выполнении зарядки, однако, чтобы улучшить самочувствие, важно сделать ее частью утреннего ритуала.

Ранее эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова посоветовала вместо зарядки танцевать. По ее словам, ритмичные движения под музыку в течение пяти минут улучшают гибкость и равновесие.