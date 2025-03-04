Уровни прыжков на скакалке: как они влияют на здоровье

О скакалке часто забывают, когда речь идёт о высокоинтенсивных тренировках. Однако это на самом деле один из самых мощных инструментов, позволяющих проверить вашу физическую форму.

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То, сколько прыжков вы можете сделать со скакалкой, — отличный показатель вашего уровня физической подготовки.

Если вы новичок, то хорошей целью будут 30−60 прыжков в минуту. Но перед ускорением сосредоточьтесь на технике, времени и чувстве ритма.

Средний уровень — это 60−100 прыжков в минуту. Благодаря такому темпу вы улучшите выносливость и здоровье сердца, сосудов.

Продвинутый уровень подготовки означает, что вы можете осуществить 100−150 прыжков в минуту. Такие прыжки развивают скорость, координацию и силу.

Наконец, элитарный уровень — это больше 150 прыжков в минуту. Его достигают спортсмены. В том числе боксёры и те, кто полагается на прыжки со скакалкой как на основную часть тренировок.

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