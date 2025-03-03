Как помочь организму подготовиться к межсезонью

Для облегчения перехода между сезонами важно поддерживать режим сна и отдыха, следить за питанием, включив туда больше фруктов, овощей и орехов. Об этом напомнила терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая.

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Она объяснила, что организму нужно время на адаптацию к переменам погоды, однако это может занять время.

— Для облегчения перехода между сезонами важно поддерживать режим сна и отдыха, правильно питаться, употребляя пищу, насыщенную витаминами, чтобы повысить иммунитет. Витамины C, D, E и группы B полезны в это время, — уточнила медик.

Она отметила, что эти витамины содержатся в овощах. Например, в брокколи, во фруктах — цитрусовых и киви, а также в орехах и цельных злаках. Помимо этого, регулярные физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе помогут укрепить организм и улучшить общее самочувствие.

Бурнацкая обратила внимание на то, что весной необходимо пересматривать свой рацион. Нужно есть больше свежих овощей и фруктов, стоит отдавать предпочтение продуктам, богатым витамином С и антиоксидантами.

— Полезны такие продукты, как шпинат, капуста, яйца, рыба и бобовые, — объяснила врач.

Терапевт посоветовала сделать упор на легкие, но питательные блюда. По ее словам, это поможет организму наполниться энергией и справиться с весенней усталостью, сообщает РИАМО.

Врач Бурнацкая также объяснила, что такое «весеннее обострение» и как с ним бороться.

Эндокринолог-диетолог, специалист превентивной и антивозрастной медицины Карина Аврамова ранее сообщила, что правильный подбор биологически активных добавок (БАДов) помогает не только снизить риск заболеваний, но и быстрее восстановиться после инфекции.