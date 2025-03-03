Фитнес-эксперт перечислил главные признаки хорошего тренера

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский перечислил главные признаки хорошего тренера. Его слова приводит «Москва 24».

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Главное, на что советует обратить внимание Каневский, — образование. У профессионального тренера должно быть одно из трех образований: медицинское, педагогическое или спортивное, причем как высшее, так и средне-специальное. Также важно наличие сертификата государственного образца по тому направлению, в котором работает конкретный специалист.

По мнению Каневского, профильные знания в фитнес-отрасли важнее спортивного прошлого и опыта работы. Последнее может являться преимуществом, так как опытный тренер может быстрее подобрать необходимую нагрузку.

Ранее Каневский раскрыл опасности фитнес-марафонов. Эксперт отметил, что они не учитывают индивидуальные потребности человека. Также зачастую в них отсутствует должны контроль со стороны тренеров.