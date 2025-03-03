Какие продукты помогут защитить организм от снижения иммунитета

Первого марта отмечался Всемирный день иммунитета. По этому случаю специалисты Роспотребнадзора напомнили, из-за чего страдает иммунитет человека и как его можно поддержать и простимулировать. Иммунная система состоит из клеток и белков и защищает организм от различных инфекций и заболеваний, в том числе от рака.

Эффективность иммуной системы во многом зависит от наследственности, однако на 50% качество работы иммунитета определяется образом жизни — питанием, уровнем физической активности и стресса. Иными словами, правильное питание и здоровый образ жизни могут стать ключом к повышению активности иммунной системы.

К числу факторов, снижающих иммунитет, относится длительный стресс, вредные привычки, расстройства пищевого поведения, хроническая усталость, злоупотребление лекарственными препаратами, травмы и опасности, связанные с окружающей человека средой. Также причиной снижения иммунитета могут быть физические перегрузки и дефицит витаминов и микроэлементов.

Чтобы поддержать и укрепить иммунитет, врачи советуют правильно питаться: рацион должен быть полноценным и сбалансированным и включать продукты, богатые витаминами, минералами и антиоксидантами. Также важно следить за своим психическим здоровьем, отказаться от вредных привычек (например, от курения и злоупотребления алкоголем), закаляться и регулярно заниматься спортом. Умеренные физические нагрузки (прогулки, плавание) стимулируют кровообращение, что способствует выработке позитивных гормонов.

Кроме того, на способность организма противостоять болезням влияет качество сна: необходимо спать не менее восьми часов в сутки, а помещение для сна должно хорошо проветриваться, сообщается в Telegram-канале Минздрава России.

Укрепить иммунитет можно и с помощью некоторых продуктов питания. К ним относятся морепродукты, цельнозерновые продукты, натуральный йогурт, куриные яйца, фрукты и овощи (например, яблоки), грецкие орехи. Также важно обеспечить организм достаточным количеством витаминов C, D и цинка — именно они играют ключевую роль в поддержании иммунной функции.

Ранее врач-оториноларинголог Дмитрий Салихов рассказал, чем опасно частое применение капель от насморка. По словам специалиста, частое использование сосудосуживающих средств может вызвать привыкание, а также сухость в носу и кровотечения. Кроме того, возможны нарушения сна, головные боли и повышение артериального давления. Врач напомнил, что если капли не помогают и по прошествии пяти дней дыхание не восстанавливается, нужно обратиться в медучреждение. Детям использование сосудосуживающих капель для взрослых противопоказано.