Назван самый неожиданный продукт для поддержания красоты

Всего десять граммов в день улучшают обмен веществ, работу мозга и даже укрепляют иммунитет.

Сливочное масло полезно для здоровья при умеренной дозировке, рассказал врач-эндокринолог Дарья Пронина.

Врачи отмечают, что в его составе содержатся жирорастворимые витамины А, D и E, которые играют ключевую роль в поддержании работы мозга, обмена веществ и даже иммунитета. Витамин А, например, незаменим для здоровья кожи и зрения, а витамин D помогает усваивать кальций, укрепляя кости и зубы. Кроме того, холестерин, который часто вызывает опасения, на самом деле необходим для синтеза гормонов, поддерживающих жизненно важные функции организма, пишет "Пятый канал".

Однако, как и с любым продуктом, важно соблюдать меру. Суточная норма сливочного масла зависит от возраста, уровня физической активности и состояния здоровья. Для большинства людей оптимальное количество составляет 10–30 граммов в день — это примерно одна-две чайные ложки. Тем, у кого повышен уровень холестерина или есть лишний вес, стоит сократить потребление масла, следуя рекомендациям диетолога.

Но чтобы получить максимум пользы, важно правильно выбирать продукт. Настоящее сливочное масло должно содержать только сливки, иметь жирность не менее 82,5% и равномерный светло-желтый цвет.

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