Что такое биохакинг и как он помогает продлить жизнь

Рассказываем, как современные технологии позволяют оставаться здоровым на протяжении долгих лет.

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«Современная наука за последние годы существенно продвинулась в поиске секрета долголетия. Несмотря на то что многое зависит от наследственности и генетических факторов, образ жизни влияет на её продолжительность и качество. Современные технологии помогают человеку справиться со стрессом и дисциплинироваться. Расскажу, как оставаться молодым, здоровым и активным при помощи биохакинга и новых разработок», — Дмитрий Шабанов, специалист в области технологий оптимизации здоровья, продления молодости, основатель центра «Вивио».

Что приводит к старению?

Последние исследования говорят о том, что старение — процесс износа организма, а не запрограммированное событие. Это значит, что наш образ жизни напрямую влияет на здоровье и темпы увядания. На состояние организма воздействует ряд факторов, но понимание процессов и современные технологии помогут нивелировать их воздействие.

Стресс

Уровень стресса в современном обществе зашкаливает: это бесконечная гонка и дедлайны, неблагоприятная геополитическая и экономическая обстановка и высокая степень тревожности. Учёные отмечают, что люди, регулярно испытывающие психическое напряжение, стареют быстрее.

Что можно сделать?

Сначала стоит определить сферу своего влияния. Мы не можем изменить ситуацию в мире, но в состоянии выбрать более спокойную работу и отношение к происходящему. Даже если человек находится в постоянном стрессе в течение рабочего дня, можно снизить его негативное воздействие.

Для повышения стрессоустойчивости важно соблюдать режим дня. Это поможет наладить здоровый сон и укрепить нервную систему. Кроме того, необходимо выгружать накопившийся в организме гормон стресса – кортизол.

Для работы с накопившимся стрессом важно привести нервную систему к балансу, то есть уравновесить активность (симпатическая нервная система) и расслабление (парасимпатическая нервная система). Длительный стресс говорит о неспособности организма отпускать напряжение, а значит, нужно помочь ему «принудительными» методами.

В течение рабочего дня делайте один-два коротких перерыва на медитацию или дыхательные практики. Регулярно занимайтесь активным спортом, посещайте сауну и закаляйтесь. Например, можно каждое утро обливаться холодной водой после душа. Это поможет справиться с накопившимся кортизолом и уравновесит напряжение и отдых.

Как помогают современные технологии?

Чтобы лучше засыпать ночью, можно использовать специальное жёлто-красное освещение дома: лампы тёплого спектра помогают выработке мелатонина, гормона сна. А для гармоничного пробуждения лучше использовать не звуковой, а световой будильник.

Чтобы снизить напряжение, учёные также разработали гарнитуры, переключающие мозг на нужную волну. Приборы состоят из специальных очков и наушников и воздействуют на человека с помощью световых и звуковых сигналов. Таким образом можно успокоиться и переключиться в режим отдыха.

Выгружать стресс можно и с помощью умных приборов. Например, инфракрасная сауна позволяет сэкономить время, разогревая мышцы быстрее, чем финская сауна. А криокамера охлаждает кожу человека до +7 градусов, что позволяет разрушать накопившийся в теле кортизол.

Эта комфортная процедура заменяет экстремальные купания в проруби или обливание ледяной водой. Но для положительного эффекта важна регулярность: процедуры стоит повторять хотя бы раз в неделю.

Если у вас нет времени на полноценную фитнес-тренировку, её может заменить костюм высокочастотной миостимуляции. Это изобретение помогает проработать нужные группы мышц и держать организм в тонусе.

Неправильное питание

Современный ритм жизни часто вынуждает людей питаться фастфудом и полуфабрикатами, которые содержат вредные вещества. Кроме того, многие люди заедают стресс сладким. Высокое потребление сахара, в свою очередь, ускоряет процессы старения и может привести к инсулинорезистентности, то есть к сахарному диабету II типа.

Также негативно на здоровье влияют продукты с большим количеством соли и химических добавок. В особенности копчёные колбасы и другая переработанная мясная продукция. Организм не справляется с выведением большого числа консервантов и красителей, что приводит к колоректальному раку (опухоль различных отделов толстой или прямой кишки).

Кроме того, в диете многих людей отсутствуют нутриенты, необходимые нервным клеткам, что в сочетании со стрессом и нагрузками может приводить к нервному истощению.

Что можно сделать?

Правильное питание – это база для здорового организма, который должен получать из пищи витамины и минералы.

В первую очередь стоит исключить все вредные продукты и сократить потребление сахара. Избегайте газированных напитков, еды, приготовленной в растительном масле, а также копчёностей.

Внимательно читайте состав на этикетках продуктов, которые вы покупаете, даже если речь идёт о хлебе.

Следите за содержанием полезных веществ и микроэлементов в вашем рационе. Если не получаете нужные витамины из пищи, их следует принимать в виде добавок (только по назначению врача).

Уделите особое внимание Омега-3, магнию, витаминам группы Б и витамину Д. Они не только помогают сохранить молодость, но и влияют на здоровье нервной системы.

Как помогают современные технологии?

Чтобы понять, чего не хватает вашему организму, необходимо сдать анализы. Определиться с диетой поможет тест на нутригеномику. Это наука, которая изучает потребности организма в зависимости от его генетического набора.

Одни люди лучше усваивают мясо, другим необходимы жиры, а третьи берут основной запас энергии из растительной пищи. Всё это обусловлено образом жизни наших далёких предков.

Вредные привычки

Серьёзный урон организму наносят вредные привычки. Алкоголь задерживает жидкость в организме, что приводит к обезвоживанию и отёкам. Кроме того, частое употребление спиртного приводит к язве, циррозу печени, сердечно-сосудистым заболеваниям. Это сильно сокращает продолжительность жизни и ухудшает её качество.

Курение повреждает дыхательную систему и мешает насыщению организма кислородом. Среди побочных эффектов — одышка, склонность к заболеваниям лёгких и раку.

Также токсичные вещества создают дополнительную нагрузку на организм, расходуя его ресурс.

Что можно сделать?

Отказаться от вредных привычек непросто. Важно понять, что они дают и чем их можно заменить.

Например, курение и употребление спиртного позволяют расслабиться и снять тревожность. Такого же эффекта позволяют достичь прогулки, чтение, прослушивание любимой музыки.

Как помогают современные технологии?

Если алкоголь нужен вам, чтобы переключиться на позитивную волну, лучше используйте гарнитуры для работы с мозговой активностью. Они помогают переключать волновую активность мозга с высоких частот активности на более низкие частоты расслабления.

Есть также сервисы, заменяющие неделю отдыха в санатории. Специалисты выезжают на дом со своим набором приборов и помогают решить проблемы, восстановиться, переключить внимание.

Чтобы успокоить нервы, используйте дыхательные тренажёры, которые к тому же принесут пользу. Они помогут насытить организм кислородом, увеличат объём лёгких и укрепят сосуды в дыхательной системе. Это станет отличной заменой сигарете и займёт примерно столько же времени, как и курение.

Смена образа жизни требует усилий и дисциплины, но, если задаться целью и подкреплять свою мотивацию, это реально сделать. Современные приборы и методы помогут в этой непростой задаче. Они сделают скучные упражнения интересными, а сложные – доступными и понятными.