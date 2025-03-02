Как понять, что ваш иммунитет на нуле
Специалисты рассказали, как понять, что иммунная система ослаблена, передает издание The Day.
Прежде всего, следует насторожиться, если вы часто простужаетесь. Это могут быть различные инфекции, простуды или грипп. Если иммунитет хороший, то он должен успешно справляться с вирусами и бактериями.
Кроме того, постоянная усталость и общая слабость – это сигнал, что организм не может выдерживать нагрузки. Дело в том, что иммунитет требует энергии для борьбы с инфекциями, но, если ее недостаточно, это, несомненно, является проблемой.
В том случае, если раны заживают долго, возможно, дело в иммунной системе. Здоровый организм способствует быстрому восстановлению тканей.
Расстройства желудка, вздутие и иные проблемы с пищеварением указывают на плохую микрофлору кишечника.
Частые аллергические реакции означают, что иммунитет воспринимает обычные вещества как угрозу, в связи с чем появляется насморк, высыпания и зуд.
Еще один признак плохого иммунитета – повторяющиеся головные боли. Иммунная система таким образом реагирует на воспаления в организме.
И, наконец, необходимо проверить иммунную систему, если проявляется плохое, подавленное настроение, а также, если вы испытываете постоянный стресс. Иммунитет и психическое здоровье всегда тесно связаны.
Чтобы укрепить иммунную систему, нужно следовать простым правилам. Убедитесь, что ваш рацион разнообразен и богат витаминами и минералами, вы спите достаточное количество часов, занимаетесь спортом, пьете достаточное количество воды, практикуете методы релаксации и не имеете вредных привычек.