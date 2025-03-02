Как понять, что ваш иммунитет на нуле

Специалисты рассказали, как понять, что иммунная система ослаблена, передает издание The Day.

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Прежде всего, следует насторожиться, если вы часто простужаетесь. Это могут быть различные инфекции, простуды или грипп. Если иммунитет хороший, то он должен успешно справляться с вирусами и бактериями.

Кроме того, постоянная усталость и общая слабость – это сигнал, что организм не может выдерживать нагрузки. Дело в том, что иммунитет требует энергии для борьбы с инфекциями, но, если ее недостаточно, это, несомненно, является проблемой.

В том случае, если раны заживают долго, возможно, дело в иммунной системе. Здоровый организм способствует быстрому восстановлению тканей.

Расстройства желудка, вздутие и иные проблемы с пищеварением указывают на плохую микрофлору кишечника.

Частые аллергические реакции означают, что иммунитет воспринимает обычные вещества как угрозу, в связи с чем появляется насморк, высыпания и зуд.

Еще один признак плохого иммунитета – повторяющиеся головные боли. Иммунная система таким образом реагирует на воспаления в организме.

И, наконец, необходимо проверить иммунную систему, если проявляется плохое, подавленное настроение, а также, если вы испытываете постоянный стресс. Иммунитет и психическое здоровье всегда тесно связаны.

Чтобы укрепить иммунную систему, нужно следовать простым правилам. Убедитесь, что ваш рацион разнообразен и богат витаминами и минералами, вы спите достаточное количество часов, занимаетесь спортом, пьете достаточное количество воды, практикуете методы релаксации и не имеете вредных привычек.