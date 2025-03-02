Лавровый лист: польза и противопоказания

Специалисты рассказали, в чем польза и вред лаврового листа, сообщает издание «Новый очаг».

В этой специи содержатся много витаминов, в частности, А, С и В, а также калий, фосфор, магний, селен, кальций и медь, пищевые волокна, эфирные вещества и органические кислоты.

Лавровый лист имеет целебные свойства – он является природным антисептиком и помогает в борьбе с воспалениями. Кроме того, он улучшает аппетит, укрепляет иммунитет и ускоряет метаболизм.

Специя хорошо помогает против акне и дерматитов, артритов и артрозов, если делать с ней компрессы и отвары.

Особенно полезным считают лавровый лист для женщин, поскольку он приносит пользу при нарушениях менструального цикла и гормонального фона во время климакса. Он выводит лишнюю жидкость, поэтому с ним проще похудеть и скорректировать фигуру.

Однако, у лаврового листа есть и противопоказания. Так, от него стоит воздержаться при беременности и кормлении грудью, хронических запорах, обострения заболеваний почек, печени, язве двенадцатиперстной кишки и желудка. Людям, склонным к аллергии, также нужно аккуратно употреблять эту специю.