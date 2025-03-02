Стало известно, сколько россиян занимаются спортом

31% респондентов делают зарядку, 16 человек из ста увлекаются фитнесом.

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14% начали заниматься плаванием. Такие данные портал SuperJob предоставил радиостанции «Говорит Москва». Бегом, растяжкой и велосипедным спортом увлекается каждый восьмой житель страны; каждый десятый стал заниматься йогой и тяжёлой атлетикой. 6% выбирают лыжный спорт, а волейбол и боевые искусства — по 5% опрошенных.

Женщины чаще мужчин делают зарядку и больше увлекаются фитнесом, растяжкой и йогой. Мужские виды спорта — это тяжёлая атлетика, футбол, единоборства, бег и велосипед.

При этом каждый четвёртый спортом не занимается вообще, четыре года назад об этом сообщал каждый третий.