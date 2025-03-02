Названы лучшие продукты для снижения холестерина

Врач-диетолог и нутрициолог Ирина Писарева назвала лучшие продукты для снижения холестерина.

В интервью «Москве 24» она, в частности, заявила, что для этого важно употреблять клетчатку, пищевые волокна и полиненасыщенные жирные кислоты.

«В рационе должны обязательно присутствовать полиненасыщенные жирные кислоты, такие как омега-3, – подчеркнула медик. – Их мы получаем из растительных масел, орехов и авокадо».

Снижению холестерина, добавила медик, способствуют продукты, богатые клетчаткой, такие как бобовые, овощи и фрукты, а также цельнозерновые каши, например, овсяная и гречневая.

Кроме того, Писарева рекомендует употреблять жирную рыбу, например, лосось и скумбрию, так как она тоже является источником полиненасыщенных жирных кислот, снижая холестерин.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова заявила, что голубика положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, укрепляя стенки сосудов и снижая уровень «плохого холестерина».