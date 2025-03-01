Почему стоит отказаться от охлажденного мяса

Охлажденные мясные продукты несут угрозу для здоровья россиян. Об этом заявил шеф-повар одной из столичных корпоративных столовых Андрей Алексеев. Как можно запросто отравиться охлажденным куриным филе или стейком, а также почему лучше выбрать замороженные продукты — читайте ниже.

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По словам шеф-повара, покупать охлажденное мясо — идти не неоправданный риск. Но если все-таки отказаться от них невозможно, брать такой товар нужно только у самых проверенных продавцов, ответственно подходящих к хранению продуктов и соблюдающих все технологические нормы. Проблема только в том, что проверить это практически невозможно. Так стоит ли рисковать?

Особенно внимательными, по словам эксперта, нужно быть в летнее время. В жаркий период охлажденное мясо на рынках и в супермаркетах покупать нельзя вообще. Особенно это касается жителей южных регионов.

Повар Алексеев подчеркнул: правильно замороженное, а потом размороженное мясо по вкусовым качествам не уступает охлажденному, а проблем создает намного меньше.

«Охлажденная продукция не всегда находится в той температурной среде, в которой она должна находиться, — объяснил шеф-повар. — Мы не знаем, соблюдается ли необходимый режим в машине, которая везет охлажденное мясо в магазин или супермаркет».

К тому же, по словам Алексеева, человеческий фактор никто не отменял, а он зачастую играет серьезную роль в нарушении санитарных норм. Как минимум, даже если мясо доставили в магазин в машине со специальным охлаждающим кондиционером, при разгрузке товар все равно на какое-то время попадет в тепло. А любое нарушение температурного режима может привести к тому, что в мясе расплодятся вредоносные бактерии и микроорганизмы.

От подобных ситуаций замороженные мясные продукты защищены. Пока из выгружают из автомобиля, они просто не успевают разморозиться. При этом в кузове машины, которая привезет такой товар в магазин, температур будет поддерживаться на уровне не выше -18 градусов по Цельсию.

«Современная заморозка очень быстрая, сухая, осуществляется в шоковом режиме, и продукция очень быстро замораживается, — объясняет повар, — а микроорганизмы не успевают там размножиться. Такая продукция безопасна».

При этом Андрей Алексеев напомнил, что правильно размораживать любые продукты из морозилки следует не при комнатной температуре, а в холодильнике.