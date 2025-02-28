Названы продукты, которые помогают бороться со стрессом

Для поддержания уровня гормона кортизола в норме нужно контролировать уровень стресса. Пища тоже может на это влиять.

Тёмный шоколад. В его состав входят антиоксиданты, защищающие клетки от окислительного стресса. Также в тёмном шоколаде и продуктах на основе какао есть магний, уменьшающий беспокойство. Некоторые исследования демонстрируют, что стресс приводит к нехватке магния.

Авокадо. Этот фрукт содержит много магния, который помогает справляться с тревогой и стрессом.

Ферментированные продукты. Они поддерживают баланс бактерий в пищеварительной системе. Также примерно 90% серотонина, который повышает настроение, вырабатывается в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ).

Бананы. Они содержат магний, триптофан. Последний — это аминокислота, которая в мозге преобразуется в серотонин.

Шпинат. Он уменьшает тревожность, помогает сохранить здоровье мозга. Богат шпинат и магнием.

Зелёный чай. В нём много антиоксидантов, защищающих от окислительного стресса.

Жирная рыба. Лосось, сардины отличаются высоким содержанием омега-3 жирных кислот. Эти вещества помогают уменьшить воспаление, поддерживают здоровье мозга, дают ощущение спокойствия, контролируют уровень кортизола. Также лосось — это источник магния.

Постная птица. Аминокислоты в белке из животных продуктов помогают формировать гормоны и нейротрансмиттеры, которые участвуют в реакции организма на стресс.

Яйца. В их состав входит белок, необходимый для восстановления мышц, иммунной функции, общего состояния здоровья.

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