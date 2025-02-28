Уборка и другие повседневные занятия, которые сжигают калории

Существуют способы похудеть даже без посещения спортзала. Они включают уборку, выполнение домашних дел, смех и не только.

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Уборка и домашние дела. Согласно некоторым отчётам, ускорение темпа уборки помогает сжигать 150 ккал в час при весе 68 кг.

Смех. Исследования показывают: громкий смех в течение 10−15 минут сжигает до 40 ккал.

Жевательная резинка. Одно исследование продемонстрировало, что люди сжигали больше калорий, когда жевали её перед едой.

Суетливость. Это небольшие движения типа постукивания ногой или потряхивания ей в течение дня. Некоторые научные работы показали: ёрзание сжигает в 10 раз больше калорий, чем сидение на месте.

Уменьшение нагрева помещения. Дополнительный расход энергии на нагрев тела может повысить общее сжигание калорий.

Холодная вода. Питьё такой воды приводит к дополнительным расходам энергии. Согласно некоторым исследованиям — к увеличению на 40% скорости обмена веществ.

Покупки. Подобные занятия могут увеличить количество сжигаемых калорий до 180 ккал/час.

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Секс. Подобный контакт между мужчиной и женщиной сжигает примерно 4 ккал и 3 ккал в минуту соответственно. Это значит, что за 24 минуты секса вы можете избавиться от примерно 100 ккал.

Видеоигры. Речь идёт об активных играх, включающих физические движения.

Садоводство. По словам экспертов, работа в саду в течение часа эффективно сжигает калории, укрепляет верхние и нижние группы мышц тела.

Сдача крови. Когда вы сдаёте кровь, организм тратит энергию на производство большего количества эритроцитов.

Большее количество сна. Во время сна организм расходует энергию для поддержания нормальной работы тела в течение ночи.

Кофе или зелёный чай. Эти напитки способны временно ускорить обмен веществ.

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