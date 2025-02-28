Как бросить курить при чрезмерном стрессе

Отказ от курения особенно трудно дается людям, находящимся в стрессовой ситуации, так как сигареты помогают снять нервное напряжение, рассказал клинический психолог платформы «Твой Док» Кирилл Фомряков. В комментарии «Ленте.ру» он назвал россиянам способы бросить курить при чрезмерной эмоциональной нагрузке.

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Людям, решившим бросить курить, Формяков посоветовал снижать уровень стресса. Для этого, по его словам, надо полноценно высыпаться, меньше читать плохих новостей, больше гулять и регулярно заниматься спортом. Справиться с тягой к сигаретам также поможет переключение на другие занятия, например, на зарядку или выполнение срочного важного дела. Важную роль в этом процессе играют и полноценный сон и рациональное питание, добавил врач.

«Голод, злость, одиночество и усталость также могут вызывать желание взяться за сигарету. Для отслеживания своего состояния можно использовать технику HALT, это акроним из четырех английских слов: Hungry, Angry, Lonely, Tired (голодный, злой, одинокий, усталый). При появлении одного из этих триггеров, следует переждать некоторое время, глубоко подышать. После этого следует оценить свое состояние: если голод не прошел — поесть, чувствуется усталость — отдохнуть, но не курить», — Кирилл Фомряков, клинический психолог.

Еще один совет психолога — использовать никотиновые жвачки и пластыри для облегчения физических симптомов в первые три недели после отказа от курения. Можно составить список ценностей, в котором указать, ради чего стоит бросить курить (хорошее самочувствие, экономия денег, снижение риска опасных болезней).

Кроме того, по мнению Формякова, важно рассказать близким и друзьям о своем желании бросить курить, чтобы заручиться их поддержкой. Если же самостоятельно справиться с зависимостью не получается, следует обратиться к психологу, подытожил собеседник «Ленты.ру».

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