Что такое глутатион и как он «замораживает» возраст

В человеческом организме постоянно происходит сложная и тонкая работа по поддержанию жизнедеятельности и защите от неблагоприятных факторов окружающей среды. И одним из ключевых игроков в этой сложной системе является глутатион — мощный антиоксидант, который по праву называют «молекулой молодости». Косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики Наталья Рябинова рассказала «Вечерней Москве», почему глутатион так действенен и правда ли, что он замедляет неумолимый бег времени.

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Глутатион синтезируется в организме из трех аминокислот: глутаминовой кислоты, глицина и цистеина. Он оберегает клетки от повреждений и продлевает их жизненный цикл. Именно это позволяет глутатиону замедлить процесс старения.

Борьба со свободными радикалами

С возрастом в нашем организме накапливаются повреждения, вызванные воздействием свободных радикалов. Эти нестабильные молекулы, образующиеся в результате естественных метаболических процессов, а также под воздействием внешних факторов, атакуют клетки, повреждая их ДНК, белки и липиды. Процесс, известный как оксидативный стресс, как раз и является одним из главных факторов, ускоряющих процессы старения и способствующих развитию различных заболеваний. Именно здесь на помощь приходит глутатион, который нейтрализует свободные радикалы, предотвращая повреждение клеток и замедляя тем самым процессы старения.

Детоксикация организма

Помимо борьбы со свободными радикалами, глутатион играет важную роль в детоксикации организма. Он помогает печени выводить токсины, тяжелые металлы и продукты распада, обеспечивая тем самым очищение организма и поддерживая здоровое состояние клеток. Печень, являясь главным фильтром организма, нуждается в постоянной поддержке для эффективного выведения вредных веществ. Глутатион, работая в тандеме с печенью, помогает ей справляться с этой сложной задачей, предотвращая накопление токсинов и обеспечивая правильное функционирование всех органов и систем.

Поддержка работы митохондрий

Еще одной важной функцией глутатиона является поддержка работы митохондрий, которые являются «энергетическими станциями» наших клеток. Митохондрии отвечают за производство энергии, необходимой для жизнедеятельности клеток. Повреждение митохондрий приводит к снижению энергетического потенциала клеток, что также ускоряет процессы старения. Глутатион защищает митохондрии от повреждений, обеспечивая тем самым нормальное функционирование клеток и поддерживая их энергетический баланс.

Восстановление других антиоксидантов

Уникальным свойством глутатиона является его способность восстанавливать другие антиоксиданты, такие как витамины C и E. Эти витамины, как и глутатион, играют важную роль в защите организма от свободных радикалов, но со временем они сами могут терять свою активность. Глутатион «перезаряжает» эти антиоксиданты, восстанавливая их антиоксидантные свойства и усиливая их действие в организме. Такое взаимодействие между антиоксидантами обеспечивает комплексную защиту организма от разрушительного воздействия свободных радикалов.

Уменьшение воспалений

Хронические воспалительные процессы также ускоряют старение организма. Глутатион, обладая противовоспалительными свойствами, модулирует иммунный ответ, снижая воспалительные процессы и защищая организм от их негативного воздействия. Он помогает поддерживать баланс иммунной системы, предотвращая чрезмерные реакции, которые могут нанести вред организму.

Защита кожи

Помимо внутренних органов, глутатион играет важную роль в защите и омоложении кожи. Он способствует осветлению кожи, блокируя выработку меланина, улучшает ее тонус и защищает от вредного воздействия ультрафиолетового излучения, которое также ускоряет процессы старения. Глутатион помогает коже оставаться здоровой, сияющей и молодой, защищая ее от негативного воздействия окружающей среды.

Помимо основных функций, направленных на замедление старения, глутатион обладает рядом других преимуществ. Он поддерживает иммунную систему, повышая ее защитные функции и помогая организму бороться с инфекциями. Он также улучшает работу мозга, предотвращая развитие нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. Кроме того, глутатион поддерживает здоровье сердца и сосудов, защищая их от повреждений и способствуя нормальной циркуляции крови.

Как повысить уровень глутатиона в организме

К сожалению, с возрастом уровень глутатиона в организме снижается, что делает нас более уязвимыми для воздействия свободных радикалов и других негативных факторов. Однако существует несколько способов повысить уровень глутатиона и продлить свою молодость.

Правильное питание

В рацион следует включать продукты, богатые серой: в их числе чеснок, лук и брокколи. Также необходимо употреблять продукты с высоким содержанием антиоксидантов — ягоды, орехи и шпинат. Эти продукты помогут повысить уровень глутатиона и поддержать здоровье организма.

Прием добавок

Глутатион можно принимать в форме таблеток, инъекций или капельниц. Также можно принимать предшественники глутатиона, такие как N-ацетилцистеин (NAC), которые помогают организму самостоятельно вырабатывать глутатион. Однако перед приемом любых добавок необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы избежать нежелательных побочных эффектов.

Здоровый образ жизни

Необходимо избегать стресса и токсинов, которые могут снижать уровень глутатиона в организме. Также важны умеренные физические нагрузки, которые стимулируют выработку глутатиона и помогают поддерживать здоровье организма в целом. Регулярные прогулки на свежем воздухе, занятия спортом и правильный режим сна — все это способствует повышению уровня глутатиона и замедлению процессов старения.

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