Медики призвали заменить антибактериальные мыло и ополаскиватели

Вместо «антибактериальных» мыла, шампуня и ополаскивателей для рта безопаснее, полезнее и эффективнее использовать средства гигиены, обогащенные пробиотиками, рассказали «Газете.Ru» в Сеченовском университете.

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Средства гигиены и косметика с пробиотиками позволят сохранить и сбалансировать микробиоту кожи и полости рта, в отличие от антибактериальных средств, которые убивают патогены вместе с полезными для человека бактериями. Кроме того, пробиотики можно считать альтернативой антибиотикам в борьбе с кариесом и пародонтозом. К таким выводам пришла группа ученых, в числе которых были специалисты Сеченовского Университета.

Дисбаланс в микробных сообществах нарушает витаминообразование, подавляет местный иммунитет и способствует развитию многих заболеваний. Среди них воспалительные болезни кишечника, ожирение, диабет II типа, акне и многие другие. Контролировать микробиоту ученые советуют с помощью правильной личной гигиены, диеты, снижения уровня стресса, соблюдения режима работы и отдыха, а также физической активности.

«Сейчас некоторые производители рекламируют ополаскиватели для рта и мыла, которые убивают до 99,9% микробов. А такие средства могут нарушить естественную микробиоту», – пояснил профессор кафедры общей гигиены Сеченовского Университета и Государственного университета штата Нью-Джерси Михаил Чикиндас.

К примеру, некоторые ополаскиватели подавляют рост бактерий, изменяя метаболизм оксида азота, что, как показывают исследования, может быть связано с возникновением сахарного диабета II типа.

Ученые пришли к выводу, что добавление пробиотиков в средства гигиены и косметики позволит предотвратить неблагоприятное воздействие их активных компонентов на организм. Кроме того, отметили исследователи, доказана связь между дисбактериозом и пищевой аллергией, поэтому будущее ее терапии за трансплантацией фекальной микробиоты.