Врач назвал восемь продуктов-афродизиаков, которые повышают либидо

Они повышают либидо: восемь продуктов-афродизиаков назвал врач
Либидо медики называют желание половой близости, и если оно снизилось, это повод пересмотреть свой рацион. Какие продукты помогают повысить сексуальное влечение, «Клопс» узнал у врача-диетолога Марины Степаненко.
Продукты-афродизиаки стимулируют синтез половых гормонов. Они же насыщают организм необходимыми жирами, витаминами и минералами, прокомментировала специалист.
На какие продукты стоит обратить внимание:
- перепелиные яйца;
- креветки;
- красная рыба;
- устрицы;
- бананы;
- кофе;
- орехи;
- тёмный шоколад.
Морепродукты богаты цинком, способствующим повышению тестостерона. А он, по словам доктора, заставляет расти и либидо, и выносливость в спальне. Поэтому не лишним будет дополнить своё меню полезным салатом из перепелиных яиц, креветок и листовых овощей.
«Естественно, эффект проявится только при регулярном употреблении. А не так, что раз в жизни поели и ждём результат», — пояснила врач.