Они повышают либидо: восемь продуктов-афродизиаков назвал врач

Либидо медики называют желание половой близости, и если оно снизилось, это повод пересмотреть свой рацион. Какие продукты помогают повысить сексуальное влечение, «Клопс» узнал у врача-диетолога Марины Степаненко.

Врач назвал восемь продуктов-афродизиаков, которые повышают либидо
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Продукты-афродизиаки стимулируют синтез половых гормонов. Они же насыщают организм необходимыми жирами, витаминами и минералами, прокомментировала специалист.

На какие продукты стоит обратить внимание:

  1. перепелиные яйца;
  2. креветки;
  3. красная рыба;
  4. устрицы;
  5. бананы;
  6. кофе;
  7. орехи;
  8. тёмный шоколад.

Морепродукты богаты цинком, способствующим повышению тестостерона. А он, по словам доктора, заставляет расти и либидо, и выносливость в спальне. Поэтому не лишним будет дополнить своё меню полезным салатом из перепелиных яиц, креветок и листовых овощей.

«Естественно, эффект проявится только при регулярном употреблении. А не так, что раз в жизни поели и ждём результат», — пояснила врач.
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