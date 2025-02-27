Врач назвал восемь продуктов-афродизиаков, которые повышают либидо

Либидо медики называют желание половой близости, и если оно снизилось, это повод пересмотреть свой рацион. Какие продукты помогают повысить сексуальное влечение, «Клопс» узнал у врача-диетолога Марины Степаненко.

Продукты-афродизиаки стимулируют синтез половых гормонов. Они же насыщают организм необходимыми жирами, витаминами и минералами, прокомментировала специалист.

На какие продукты стоит обратить внимание:

перепелиные яйца; креветки; красная рыба; устрицы; бананы; кофе; орехи; тёмный шоколад.

Морепродукты богаты цинком, способствующим повышению тестостерона. А он, по словам доктора, заставляет расти и либидо, и выносливость в спальне. Поэтому не лишним будет дополнить своё меню полезным салатом из перепелиных яиц, креветок и листовых овощей.