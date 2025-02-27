Семь мифов о сжигании жира, в которые давно пора перестать верить

Сжигание жира — тема, окутанная мифами. Интернет, фитнес-индустрия и маркетинг создают столько ложных представлений, что порой разобраться, что действительно работает, а что — просто красивая легенда, непросто. Если вы все еще думаете, что жир можно убрать с одной зоны или что кардио на голодный желудок — магическая формула стройности, пора расставить все точки над ё. Разбираемся в вопросе с фитнес-тренером Натальей Романовой.

Миф 1: можно убрать жир локально, тренируя определенную зону

Это один из самых живучих мифов: «Хочу убрать живот — буду качать пресс», «Хочу стройные ноги — буду делать приседания». На самом деле жир сжигается комплексно, а не точечно. Можно укрепить мышцы пресса, но это не уберет жир с живота. Можно сделать ноги сильнее, но если процент жира высокий, они не станут рельефными.

Миф 2: больше кардио — быстрее уйдет жир

Если бы это было так, марафонцы были бы самыми стройными людьми на планете (хотя они, конечно, не толстые). Но многие, кто злоупотребляет кардио, сталкиваются с плато или даже набором веса.

«Чрезмерное кардио повышает уровень кортизола, что может замедлить сжигание жира и вызвать повышенный аппетит. Гораздо лучше силовые тренировки и умеренное кардио (3–4 раза в неделю по 30–40 минут). Силовые тренировки помогают сохранить мышцы, а мышцы — это метаболическая машина, сжигающая калории даже в покое», — объясняет эксперт.

Миф 3: сжигать жир можно только во время тренировки

Есть мнение, что чем больше вспотел, тем больше жира сгорело (на самом деле, вы теряете только воду).

«Жир сжигается не во время тренировки, а в течение суток. Самое важное — энергетический баланс, а не только калории, сожженные за час в зале. Потому так важны регулярные тренировки и общая активность в течение дня (ходьба, подъем по лестнице, домашние дела)», — утверждает фитнес-тренер.

Миф 4: если не поесть после тренировки, жир будет гореть дольше

Многие думают: раз тело тратит энергию, лучше подождать с едой, чтобы сжечь больше жира. После тренировки организм нуждается в восстановлении. Если не дать ему белки и углеводы, он может начать использовать мышцы в качестве источника энергии. В итоге — замедленный метаболизм и потеря тонуса.

Миф 5: есть после 18:00 — значит, набирать жир

Один из самых старых мифов: «Еда вечером сразу откладывается в жир». На самом деле, важно не когда, а сколько вы съели за день. Если в течение дня вы ели в пределах нормы калорий, вечерний ужин не станет причиной набора веса. Последний прием пищи рекомендуется за 2–3 часа до сна, с балансом белков, жиров и клетчатки.

Миф 6: жир можно «растопить» с помощью жиросжигающих продуктов

Имбирь, грейпфрут, лимон, кофе, специи — всему этому приписывают магические свойства сжигания жира. В действительности же нет ни одного продукта, который сжигает жир сам по себе. Некоторые из них ускоряют обмен веществ, но эффект настолько мал, что он не заменит дефицит калорий и активность.

Миф 7: жир можно превратить в мышцы

Это представление особенно популярно среди новичков в зале: «Сейчас у меня жир, но я начну тренироваться, и он станет мышцами». Но жир и мышцы — это разные ткани. Одна не превращается в другую. Жир можно сжечь, а мышцы нарастить, но это два отдельных процесса.