Эксперты ответили, эффективен ли прием различных биодобавок

По словам экспертов, существует мало научных доказательств того, что приём добавок снижает риск возникновения сердечных заболеваний. Некоторые пищевые добавки действительно могут быть полезными для сердца, но надёжнее всего в этом случае вести здоровый образ жизни.

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В последние годы люди всё чаще стали обращаться к пищевым добавкам, чтобы предотвратить развитие определённых заболеваний. В том числе связанных с сердцем.

Однако кардиологи отмечают: к сожалению, нет никаких доказательств того, что добавки защищают от развития болезней сердца. Исследования не показали, что какие-то добавки могут окончательно снизить вероятность развития серьёзных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий: сердечного приступа, инсульта, сердечной смерти. Об этом сообщил изданию Health доктор медицины Стивен Копецки, кардиолог в клинике Майо, автор книги Live Younger Longer. Хотя, по словам Копецки, некоторые добавки демонстрируют потенциал для улучшения определённых показателей здоровья сердца. Это рыбий жир, коэнзим Q10 (CoQ10), фолиевая кислота.

Хорошее здоровье сердца во многом зависит от повседневных привычек. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует для этого вести активный образ жизни, отказаться от табака, высыпаться, контролировать вес, уровень холестерина, сахара в крови и давление. Пользу сердцу принесёт также диета, содержащая много фруктов, овощей, орехов, бобовых. Если хотите получать больше омега-3, ешьте больше рыбы. Хорошие варианты — лосось, сардины.

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