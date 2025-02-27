Что будет, если долго не мыться

Врач Родина предупредила об опасности отказа от мытья. В Сети с новой силой вспыхнул тренд — отказ от любого мытья тела. Такие эксперименты не новы. В нелюбви к водным процедурам признавались, например, звёзды Голливуда — Брэд Питт, Роберт Паттинсон, Мила Кунис и Эштон Катчер. Постепенно тренд проникает и в российские соцсети. Почему это опасная тенденция — объяснила дерматолог.

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Почему люди отказываются мыться

Пользователи TikTok ещё в 2023 году запустили челлендж –– не мыть голову целых 17 дней, написало издание РИАМО.

Видео с соответствующим хештегом собрали десятки миллионов просмотров.

Участники эксперимента говорили: якобы если редко мыть голову, волосы «переучатся» и будут грязниться не так часто.

Чем опасен отказ от мытья

Пренебрежение мытьём может закончиться плачевно, сказала агентству дерматолог Кристина Родина.

Она отметила, что человек постоянно потеет — летом из-за жары, зимой — из-за отопления и физических нагрузок.

Пот — это отличная среда для размножения бактерий. Если его не смывать, на теле создадутся идеальные условия для размножения микроорганизмов.

Однако в гигиенических процедурах, как и во всём, нужен баланс, отметила врач.

Слишком частое мытьё с гелями для душа и жёсткими мочалками будет разрушать липидный слой кожи, который защищает её от внешних факторов.

Как часто можно мыть голову

Частота мытья головы зависит от типа волос, рассказала врач-дерматовенеролог, трихолог Александра Головенская.

Например, жирные волосы нужно мыть примерно раз в день, сухие — раз в 3–4 дня.

По словам врача, оптимальная частота мытья головы для волос средней жирности, то есть нормальных, — раз в два-три дня.

Однако ориентироваться всё равно нужно на свои ощущения и реакцию кожи головы и волос.