Что будет, если долго не мыться? Врач описала плачевные последствия нового тренда
Врач Родина предупредила об опасности отказа от мытья. В Сети с новой силой вспыхнул тренд — отказ от любого мытья тела. Такие эксперименты не новы. В нелюбви к водным процедурам признавались, например, звёзды Голливуда — Брэд Питт, Роберт Паттинсон, Мила Кунис и Эштон Катчер. Постепенно тренд проникает и в российские соцсети. Почему это опасная тенденция — объяснила дерматолог.
Почему люди отказываются мыться
Пользователи TikTok ещё в 2023 году запустили челлендж –– не мыть голову целых 17 дней, написало издание РИАМО.
Видео с соответствующим хештегом собрали десятки миллионов просмотров.
Участники эксперимента говорили: якобы если редко мыть голову, волосы «переучатся» и будут грязниться не так часто.
Чем опасен отказ от мытья
Пренебрежение мытьём может закончиться плачевно, сказала агентству дерматолог Кристина Родина.
Она отметила, что человек постоянно потеет — летом из-за жары, зимой — из-за отопления и физических нагрузок.
Пот — это отличная среда для размножения бактерий. Если его не смывать, на теле создадутся идеальные условия для размножения микроорганизмов.
Однако в гигиенических процедурах, как и во всём, нужен баланс, отметила врач.
Слишком частое мытьё с гелями для душа и жёсткими мочалками будет разрушать липидный слой кожи, который защищает её от внешних факторов.
Как часто можно мыть голову
Частота мытья головы зависит от типа волос, рассказала врач-дерматовенеролог, трихолог Александра Головенская.
Например, жирные волосы нужно мыть примерно раз в день, сухие — раз в 3–4 дня.
По словам врача, оптимальная частота мытья головы для волос средней жирности, то есть нормальных, — раз в два-три дня.
Однако ориентироваться всё равно нужно на свои ощущения и реакцию кожи головы и волос.