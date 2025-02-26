Пять высокобелковых продуктов для худеющих

Вот-вот наступит время примерять легкие наряды и оценивать, сколько лишних сантиметров наедено за долгие холодные месяцы. Не спешите яростно застегивать молнии на платьях, которые предательски отказываются сходиться. Лучше отложите их на несколько недель и займитесь более полезным делом. Начните наконец правильно питаться, и тогда одежда сядет как надо, да и самочувствие значительно улучшится, сойдут отеки, тело обретет красивый рельеф. Врач-диетолог Елена Трускова перечислила высокобелковые продукты, которые точно стоит включить в рацион тем, кто хочет скорректировать фигуру.

Суточная норма белка

Медик советует придерживаться общеизвестной формулы, употребляя 1 г белка на 1 кг веса.

«Если вы активно занимаетесь спортом или являетесь профессиональным спортсменом, то в данном случае может быть рекомендовано и полтора, и два, и даже больше граммов белка на килограмм», — говорит эксперт.

Но неосведомленные в вопросах питания ошибочно думают, что съев 100 граммов курицы, они автоматически обогатили организм 100 граммами белка. Это не так. В каждом белковом продукте содержатся и другие ингредиенты в разных пропорциях. Сегодня расскажем о тех, где массовая доля белка значительно выше, чем остальных нутриентов.

Еда, которая делает нас стройнее

Яйца

Яйца — уникальный в своем роде продукт, ведь всего в одной штуке среднего размера содержится порядка 10—12 граммов белка, да не простого, а идеального. На языке диетологов так называется нутриент, включающий в себя весь спектр аминокислот.

«Если ваша цель — снижение веса, то преимущественно стоит уделить внимание белкам, а желтки ограничить одним-двумя в день», — советует эксперт.

Творог

Регулярно сидящие на диетах женщины ищут на прилавках магазинов только обезжиренный творог, наивно полагая, что он поможет снизить вес. Однако на упаковках, увы, не пишут крупным шрифтом о том, чем замещен жир в продукте. А это обычно не самые полезные ингредиенты. Специалист рекомендует выбирать творог 5% жирности. По составу он оптимален для похудения, да и белка содержит в избытке: 17—20 граммов на 100 г продукта. Более точная информация указана на обертке и может разниться в зависимости от бренда и жирности.

Печень

Даже если вы настороженно относитесь к субопродуктам и предпочитаете «чистое» мясо, печень стоит включить в рацион. Кроме белка (около 20 г на 100 г) она содержит железо в легкоусваиваемой форме. Диетолог советует ознакомиться и с калорийностью. К примеру, печень индейки содержит порядка 300 кКал на 100 граммов. А печень трески для желающих сбросить вес — вообще нежелательный продукт. Она имеет высокую степень жирности.

Рыба и морепродукты

«В 100 граммах белой нежирной рыбы и морепродуктов содержится также около 20 граммов белка. Тунец в данном списке я бы выделила отдельно, поскольку это действительно высокобелковый продукт, который очень любят спортсмены», — поясняет диетолог.

Но с тунцом стоит быть аккуратнее и слишком им не увлекаться. Зачастую он содержит избыточное количество ртути.

Диетическое мясо

Не куриной грудкой единой до сих пор живы худеющие барышни, которые следят за питанием. Красное мясо тоже считается высокобелковым продуктом. Смело берем индейку (25 г белка), мясо кролика и телятину (20 г белка). Не забываем о том, что готовить их лучше без масла, на пару или гриле. Запекать в духовке тоже не возбраняется, но без лишних жиров в виде сырной корочки, сметаны и майонеза.

Не навреди

Несмотря на то, что белок является одним из главных строительных элементов не только для мышц, но и для волос, ногтей, способствует сохранению эластичности и упругости кожи, участвует в формировании иммунитета, с ним нужно быть осторожнее. Врач не советует сидеть на низкоугледводной, насыщенной белками диете дольше двух недель: