Специалист объяснила, какой творог может быть вреден для здоровья

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина рассказала, что домашний творог без термической обработки может быть вреден для здоровья.

В беседе с газетой «Известия» эксперт отметила, что неправильное хранение творога приведёт к размножению в нём патогенных микроорганизмов. Это в свою очередь может вызвать отравление.

В то же время, творог богат легкоусвояемым молочным белком казеином, который способствует росту и восстановлению мышц, добавила Лялина.

По словам специалиста, ежедневной нормой потребления продукта для взрослых является не более 200 г.

Ранее клинический психолог Ольга Аристова в беседе с НСН заявила, что привычка заедать стресс часто приводит к появлению лишнего веса.