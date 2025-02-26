Как избежать проблем с кишечником во время путешествия

Если вы собираетесь в путешествие, то важно во время поездки поддерживать сбалансированный микробиом. Об этом рассказал подробнее гастроэнтеролог Уилл Булсевич, доктор медицины.

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Поддерживайте водный баланс. Это может помочь при запорах. Возьмите с собой в путешествие многоразовую бутылку с водой и часто пейте.

Возьмите полезные для кишечника закуски. К ним относятся фрукт, орехи, семена.

Отдавайте предпочтение продуктам, богатым клетчаткой. Например, это бананы, груши, ягоды, фасоль, зелень, семена чиа. Могут быть полезными и пребиотические добавки.

Обязательно двигайтесь. Из-за сидячего образа жизни у вас могут возникнуть запоры.

Управляйте стрессом. Плохое здоровье кишечника может повысить риск возникновения депрессии и тревожности. Врач рекомендует практиковать технику глубокого дыхания или вести дневник.

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