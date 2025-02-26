Можно ли увеличить рост за счет упражнений на турнике

Травматолог-ортопед сети ОРТЕКА Антонина Завадская в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказала, можно ли увеличить рост на несколько сантиметров за счет упражнений на турнике.

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«Идея, что можно вырасти, повиснув на перекладине, основана на строении позвоночника. Он состоит из 33-34 позвонков, между которых находятся мягкие диски. Они предназначены для амортизации позвоночника, правильного движения, равномерного распределения вертикального давления, удержания позвонков друг над другом. Когда человек стоит, вес верхней части тела поддерживается позвоночником - это оказывает давление на диски и уменьшает их высоту. Чтобы вернуть дискам расширенное состояние, можно заниматься плаванием или выполнять упражнения на турнике», - рассказала врач.

Собеседница издания также отметила, что «теория турника» может действительно вызвать декомпрессию позвоночника и увеличить рост, но эффект окажется временным. Сами по себе упражнения на турнике не вызывают рост костей - все действия во время занятия технически являются обращением вспять эффекта гравитации на позвоночник.

«Когда человек бегает, ходит или сидит, гравитация давит на кости позвоночника, заставляя их сжиматься (компрессироваться). Во время виса получается обратный эффект, за счет чего человек становится выше. Обычно эффект длится несколько дней, после чего рост возвращается к привычному. В некоторых случаях получается сохранить достигнутый рост навсегда, особенно когда у человека сильно искривлен позвоночник», - объяснила врач Завадская.

Она напомнила, что упражнения на турнике могут пригодиться тем, кто часто горбится. Эти занятия помогают улучшить общее состояние осанки.