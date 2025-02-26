Почему зимой постоянно хочется спать и как с этим бороться

Многие замечали, что с наступлением зимы постоянно хочется спать. И происходит это далеко не из-за недосыпа или бессонницы. Даже если человек полноценно спал, после пробуждения, буквально спустя несколько часов ему снова хочется заснуть. Все это негативно влияет на качество жизни. Человеку становится сложно работать, учиться и даже выполнять простые дела по дому. Так в чем же причина?

Причины зимней сонливости

Многие люди тяжело переносят холодное время года. Серые пейзажи, метеозависимость, метели, гололед, все это сказывается на настроении. Но рассмотрим реальные причины, по которым очень хочется спать зимой.

Кислородное голодание (особенно когда человек редко выходит на улицу).

Сухой воздух в помещении.

Неправильное питание.

Недостаток витаминов.

Изменение гормонального фона (проблему может вызвать недостаток солнечного света).

Обострение хронических заболеваний.

Это лишь часть причин, по которым зимой может появиться излишняя сонливость. Помимо этого у некоторых людей наблюдается повышенная тревожность, апатия, необоснованные страхи. Постоянный недостаток энергии приводит к тому, что человеку не хочется вставать с кровати и что-либо делать.

Как избавиться от зимней сонливости

Если не предпринимать никаких действий, зимняя хандра может перерасти в депрессию, от которой сложно избавиться. Вот что необходимо делать:

Ежедневно гулять на свежем воздухе. Даже небольшая 15-минутная прогулка значительно улучшит самочувствие.

Оборудовать рабочее место более ярким светом. Лучше всего перебраться поближе к окну.

Помещение проветривать как можно чаще.

Выполнять физические упражнения или элементарную зарядку.

Употреблять витамины и фрукты.

Иногда баловать себя сладостями, так как зимой организму требуется больше углеводов. Главное не переусердствовать, чтобы потом не бороться с лишним весом.

Пить много жидкости.

Создать распорядок дня. Перед сном не использовать гаджеты и спать в темной комнате без телевизора и светильника.

Эти простые советы позволят справиться с зимней сонливостью и обрести бодрость на весь день.

Чем питаться зимой

Питаться только сладостями, чтобы поднять настроение нельзя. Это чревато набором веса, что в будущем также приведет к депрессии и унынию. Поэтому важно знать, что употреблять в пищу зимой.

Овсяная каша содержит в себе большое количество полезных компонентов. Отлично подходит в качестве завтрака. При регулярном употреблении улучшается самочувствие. Цитрусовые содержат большое количество витамина C, что очень важно в холодное время года. Недостаток этого витамина приводит к простудным заболеваниям и снижению работоспособности. Сухофрукты также содержат большое количество полезных элементов. Они улучшают работу мозга, сердца. Отлично подходят в качестве перекуса и не влияют на вес. Рыбу и любые морепродукты обязательно следует употреблять в пищу зимой. В них содержится большое количество витамина Д, которого не хватает организму зимой. Мясо индейки считается не только диетическим. Оно содержит большое количество белка, который требуется организму зимой. Кушать такое мясо можно без ограничений, так как оно не увеличивает вес.

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