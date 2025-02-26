Может ли мороженое с высоким содержанием белка считаться полезным

Мороженое с высоким содержанием белка стало популярной альтернативой классическому десерту: многие считают его полезнее обычного варианта лакомства. Действительно ли это так, объяснили эксперты.

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По словам Саманты Кокрейн, диетолога из Медицинского центра Векснера (Огайо), такое мороженое часто содержит ультрапастеризованное молоко, сывороточный белок или казеин, мало жира и сахара. По её словам, если ваша цель — снизить потребление сахара, это разумный выбор. Но если замена не приносит удовольствия, вы рискуете переедать.

Одна порция такого продукта даёт 6–8 г белка, однако в составе могут присутствовать загустители (ксантановая камедь, целлюлоза) и искусственные подсластители, влияющие на вкус и текстуру. Без жира мороженое теряет кремовость, а сахарозаменители создают неестественную сладость, добавила диетолог.

Эбигейл Коллен, диетолог Mount Sinai, отметила, что высокобелковое мороженое подходит спортсменам или людям с повышенной потребностью в белке. Но обычным людям нет смысла переходить на него, особенно если вам не нравится вкус. Лучше есть обычное мороженое, но в меру.