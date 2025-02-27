Врач рассказал о полезных свойствах фисташек

Врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелёва рассказала о полезных свойствах фисташек.

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«В них содержится много витаминов группы B, которые сохраняют упругость и эластичность кожи, поддерживают активность организма, активизируют умственную деятельность, восстанавливают силы после тяжёлой болезни и нормализуют уровень сахара в крови», — заявила она в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Как отметила Шмелёва, фисташки также содержат фолиевую кислоту и лютеин. Кроме того, в них много клетчатки.

Со своей стороны, врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» выразила мнение, что так называемое медленное питание, или слоуфуд, является умным подходом.

По словам эксперта, если человек ест на бегу, у него происходят определённые процессы в мозге и нервной системе.

«И для того чтобы как-то умерить пыл, нужно сесть и осознанно переключить внимание», — посоветовала Соломатина.

Ранее диетолог-нутрициолог Ирина Писарева в беседе с RT рассказала о пользе корюшки для организма.