Какое мясо полезнее всего для мужского здоровья

Белок — крайне важный микроэлемент для мужского здоровья. Диетолог Нурия Дианова рассказала, как повлиять на него через питание.

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Эксперт рассказала об исследовании, в котором сравнили эффекты разных видов белка на здоровое старение. Его проводили на медсестрах, при этом, по ее словам, это не значит, что его нельзя применить к мужчинам.

— Исследование гласит, что высокое потребление общего белка и животного, в том числе повышало риск хронических заболеваний. Тогда как увеличение потребления молочного и растительного белка, согласно этим исследованиям, повышало на 14 процентов и 38 процентов шансы на здоровое старение соответственно. Кроме того, растительный белок положительно влиял на работоспособность и психику, — объяснила она.

Она объяснила, как можно разнообразить рацион мужчины растительными белками. К ним эксперт отнесла бобовые, соевые продукты, растительные альтернативы мясу, орехи и семена, а также цельнозерновые продукты.

Бобовые нужно есть примерно 2–3 раза в неделю. Они дают долгое чувство сытости, а также богаты полезными микроэлементами. Соевые продукты и альтернативы мясу стоит употреблять мужчинам с такой же частотой.

Орехи и семена, по словам Диановой, — отличный источник полезных жиров и витаминов. Самым полезным вариантом будет их включение в перекусы, состоящие из фруктов, ягод или сухофруктов. Они помогут почувствовать сытость и уберегут от вечернего переедания.

Цельнозерновые продукты содержат большое количество не только белка, но и клетчатки, витаминов и микроэлементов. Дианова напомнила, что важно расширять знания мужчин о полезных свойствах растительных белков, чтобы поддерживать их здоровье, сообщает Общественная Служба Новостей.

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