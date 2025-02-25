В чем польза криотерапии для мужского здоровья

Криотерапия может поднять уровень тестостерона у мужчин на 20–30%, заявил NEWS.ru уролог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Шамиль Алиев. Он объяснил, что закаливание холодом также благотворно влияет на систему кровоснабжения.

Воздействие экстремально низких температур (–110°C до –160°C) в криокапсулах или ледяных ваннах стимулирует выработку тестостерона, улучшает кровообращение и снижает воспаления. Кратковременный холод повышает уровень тестостерона на 20–30% у мужчин, — сказал Алиев.

Он отметил, что криотерапия не подходит для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому уролог не рекомендовал заниматься закаливанием без консультации с врачом. Тем, кому здоровье позволяет выдерживать экстремально низкие температуры, Алиев посоветовал проходить два-три сеанса криотерапии в неделю длительностью от двух до трех минут.

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