Сколько может длиться диета на соках

Диеты на соках безопасно придерживаться один день. Только в этом случае она с меньшей вероятностью приведет к проблемам с пищеварением, упадку сил и скачкам сахара в крови. Об этом изданию Health News рассказала канадский диетолог Кэрол-Энн Роберт.

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По словам специалиста, диеты на соках часто позиционируются как способ «очищения» организма. Тем не менее, тело человека не нуждается в детоксикации с помощью диеты, поскольку эффективно справляется с этой задачей самостоятельно.

Врач рекомендует рассматривать соковые диеты как способ увеличить потребление питательных веществ, отказаться от обработанных продуктов и поддерживать водный баланс. При этом однодневной «разгрузки» будет достаточно для того, чтобы снизить воспаление в организме и позволить пищеварительной системе «отдохнуть».

«Хотя свежие фруктовые и овощные соки содержат витамины, минералы и антиоксиданты, в них не хватает важных питательных веществ, таких как клетчатка, белок и полезные жиры», — добавила Роберт.

Поскольку в соках мало пищевых волокон и белка, их длительное потребление может вызывать скачки уровня сахара в крови и упадок сил. Отсутствие клетчатки в рационе также может помешать работе микробиома кишечника и привести к запорам, вздутию живота или диарее.

Диетолог также предостерегла от попыток похудеть с помощью соковых диет. Низкое содержание жиров и белков в соках не позволит поддерживать мышечную массу в тонусе и ощущать сытость.