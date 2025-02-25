Стало известно, помогает ли голодание улучшить результаты тренировок

Практикующие голодание утверждают, что тренировки натощак способствуют лучшему сжиганию жира и увеличению мышечной массы. Однако исследования показывают, что эффективность голодания в достижении этих целей не так велика, как считают многие. Исследования подтвердили, что тренировки без приема пищи позволяют организму эффективнее использовать жир, но ученые утверждают, что голодание не более эффективно для снижения веса, чем другие диеты.

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Для устойчивого и здорового снижения веса важным фактором является то, что потребляется в течение дня, а не период отсутствия пищи. Голодание не рекомендуется людям, которые не привыкли обходиться без еды, особенно тем, кто ведет малоподвижный образ жизни. У таких людей может развиться гипогликемия (снижение уровня сахара в крови), что приведет к ухудшению самочувствия.

По словам бакалавра в области спорта и питания Данило Балу, мифом является мнение, что тренировки натощак ведут к потере мышечной массы. Он привел исследование, где не было зафиксировано потери мышечной массы у участников, придерживающихся диеты с одним приемом пищи в день, в сравнении с диетой, включающей три приема пищи.

Другое исследование, в котором участники голодали поочередно (один день — еда, следующий — голодание) в течение двух месяцев, показало потерю жира, но без потери мышечной массы, сообщает Pravda.Ru.

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