Health News: кефир содержит до 61 штамма полезных бактерий

Кефир не только обладает низкой калорийностью и содержанием лактозы, но и подавляет рост вредных бактерий, таких как сальмонелла. Кроме того, этот продукт помогает эффективно поддерживать здоровье кишечника. Об этом изданию Health News рассказала датский диетолог Сандра Вигелиене.

Названы четыре главных полезных свойства кефира
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По словам специалиста, в одной чашке обычного нежирного кефира содержится всего 43 ккал и 3,79 г белка. В кефире также мало лактозы (3,7 г на стакан), что делает его потенциально безопасным для многих людей с непереносимостью молочного сахара.

Кроме того, этот продукт выступает отличным источником пробиотиков, так как он содержит до 61 штамма полезных бактерий и дрожжей. В их числе различные штаммы лактобактерий, которые могут способствовать нормальной работе кишечника и поддерживать здоровье в целом. Более того, лактобактерии потенциально могут помочь справиться с некоторыми симптомами синдрома раздраженного кишечника (СРК).

Диетолог добавила, что пробиотическое действие кефира не только позволяет улучшить состояние кишечной микрофлоры, но и защитить ее от размножения опасных бактерий, таких как сальмонелла. При попадании в организм через рот сальмонеллы вызывают развитие острой кишечной инфекции, хотя некоторые их виды могут существовать в организме, не причиняя особого вреда.

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