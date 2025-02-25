В чем польза корюшки для организма

Диетолог-нутрициолог Ирина Писарева в беседе с RT рассказала о пользе корюшки для организма.

По мнению диетолога, важно, в каком виде корюшку употреблять.

«Наиболее полезна — это, конечно же, отварная либо запечённая рыба. Жареная, копчёная или солёная имеет более высокую калорийность и различные противопоказания. Если говорить о запечённой корюшке, то, в принципе, вся рыба содержит омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты, а также жирорастворимые витамины А и D», — уточнила она.

Также, по словам Писаревой, корюшка богата микро- и макроэлементами, такими как железо, калий, магний и фосфор.

«Это сочетание положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, способствует снижению плохого холестерина. Также рыба содержит белок, который легко усваивается. Корюшка богата антиоксидантами, которые замедляют процесс старения и являются профилактикой онкологических заболеваний», — заключила собеседница RT.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внести корюшку в Реестр объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации.

Он считает, что жареная корюшка — особое петербургское блюдо, которое получило распространение и популярность в России с момента основания города Петром Великим.

Подробнее — в материале RT.