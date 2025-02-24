Как улучшить мужское здоровье с помощью смеха

Уролог Шамиль Алиев рассказал, что 15 минут смеха в день улучшают мужское здоровье. Оригинальный и неочевидный способ, благодаря которому можно поддерживать хорошее самочувствие, доктор раскрыл в разговоре с NEWS.ru.

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«Смех действительно продлевает жизнь. Регулярный смех снижает уровень гормона кортизола, повышает иммунитет и даже укрепляет мышцы тазового дна, предотвращая недержание», — отметил Алиев.

Доктор также добавил, что для достижения этого эффекта рекомендует смотреть комедии или выступления стендап-комиков в течение 15 минут в день.

Ранее кардиолог Алексей Утин рассказал, что регулярная физическая активность поможет улучшить самочувствие и прожить дольше. По его словам, спортивные нагрузки помогают не только поддерживать хорошую форму, но и на 31 процент снижают риск летального исхода от любых причин.