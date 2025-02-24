«Синдром жареного риса»: врач перечислила опасные ошибки при приготовлении некоторых блюд
Гастроэнтеролог Кристина Ли предостерегает о малоизвестной угрозе, связанной с приготовлением риса и макаронных изделий. По её словам, неправильное хранение и обработка этих продуктов могут привести к пищевому отравлению, известному как «синдром жареного риса».
Эта проблема вызвана бактериями Bacillus cereus, которые активно размножаются в крахмалистых продуктах. Бактерии образуют споры, устойчивые к высоким температурам, что делает их особенно опасными при неправильном хранении и разогреве еды.
На отравление могут указывать такие симптомы, как диарея, лихорадка, тошнота, боли в животе и рвота. В редких случаях это может привести к тяжёлым осложнениям, вплоть до летального исхода, хотя такие ситуации крайне редки.
Чтобы избежать риска заражения, доктор Ли рекомендует соблюдать следующие меры предосторожности:
- хранить сырые рис и макароны в сухом прохладном месте до момента приготовления;
- перед контактом с продуктами тщательно мыть руки;
- варить рис и макароны в кипящей воде или использовать специальную технику, например, рисоварку;
- подавать еду сразу после приготовления;
- не оставлять приготовленное блюдо более чем на два часа при комнатной температуре;
- переложить остатки пищи в неглубокие контейнеры и немедленно поставить в холодильник;
- разогревать остатки до температуры 73,8°C, и делать это только один раз.