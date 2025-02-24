Врач перечислила опасные ошибки при приготовлении некоторых блюд

Гастроэнтеролог Кристина Ли предостерегает о малоизвестной угрозе, связанной с приготовлением риса и макаронных изделий. По её словам, неправильное хранение и обработка этих продуктов могут привести к пищевому отравлению, известному как «синдром жареного риса».

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Эта проблема вызвана бактериями Bacillus cereus, которые активно размножаются в крахмалистых продуктах. Бактерии образуют споры, устойчивые к высоким температурам, что делает их особенно опасными при неправильном хранении и разогреве еды.

На отравление могут указывать такие симптомы, как диарея, лихорадка, тошнота, боли в животе и рвота. В редких случаях это может привести к тяжёлым осложнениям, вплоть до летального исхода, хотя такие ситуации крайне редки.

Чтобы избежать риска заражения, доктор Ли рекомендует соблюдать следующие меры предосторожности: