В Роспотребнадзоре назвали семь видов самой полезной зелени

Зелень занимает особое место в кулинарии – обычно ее используют в качестве приправы или для украшения блюд. Однако нельзя забывать и про полезные свойства.

Так, петрушка содержит фосфор, калий, магний, селен, фтор, железо, цинк и кальций. Также она богата витаминами B, K, E и С, причем последнего в ней в 4 раза больше, чем в лимоне. Регулярное употребление этой зелени положительно влияет на работу мозга, служит мерой профилактики инсульта, отметили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Для борьбы с воспалительными заболеваниями и улучшения усвоения полезных веществ рекомендуется включать в рацион укроп. Кроме этого, зелень улучшает пищеварение, укрепляет сердце и сосуды.

В сезон ОРВИ нельзя забывать о базилике, который укрепляет иммунитет, помогает снизить тревожность, облегчить головную боль, улучшить состояние волос и ногтей.

Для укрепления нервной системы и костей, улучшения работы ЖКТ в рацион нужно включать сельдерей. Зелень богата витаминами В, А, Е, К, С, Н.

Не менее полезна для здоровья кинза. Она может снизить болевые ощущения, способствует нормальной работе иммунной системы, улучшает процессы кроветворения. Однако есть ее следует с осторожностью, поскольку переизбыток зелени может спровоцировать расстройство сна и снижение памяти. Также не рекомендуется употреблять ее людям с гастритом, повышенной кислотностью желудка и сердечными заболеваниями.

В шпинате много витаминов, минеральных веществ и фитонутриентов, которые снижают уровень холестерина. Поэтому он также включен в топ-7 полезных видов зелени.

Наконец специалисты советуют включать в меню зеленый лук. Он уничтожает инфекции, борется с воспалениями, улучшает аппетит, снимает усталость и повышает уровень гемоглобина, хорошо влияет на зрение, снижает риск развития кариеса.

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