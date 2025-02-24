Чеснок оказался полезен для снижения кровяного давления

Исследования показывают: добавки чеснока или добавление свежего чеснока в пищу может снизить как систолическое, так и диастолическое артериального давления. Правда, снижение будет небольшим. Больше выражен этот эффект может быть у людей с гипертонией.

© Ferra.ru

Чеснок может снизить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний на 16−40%. Снизить же давление позволит аллицин.

Метаанализ 12 испытаний с участием 553 взрослых с неконтролируемым высоким кровяным давлением продемонстрировал: чеснок так же эффективен в снижении кровяного давления, как лекарства от давления. Также у него было меньше побочных эффектов, чем у стандартных препаратов от гипертонии.

© Matthew Leete / Getty Images

У людей, которые употребляли чеснок, систолическое давление стало ниже на 8−10 мм рт. ст., а диастолическое — на 5−6 мм рт. ст. Это происходило как отдельно от приёма лекарств, так и в сочетании с ними.

Тем не менее чеснок не стоит использовать как средство лечения проблем с давлением.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.