Назван простой способ поддержать работу желчного пузыря

Одним из самых эффективных способов поддержания здоровья желчного пузыря выступает потребление продуктов, богатых клетчаткой. К ним относятся фрукты, овощи, крупы и листовая зелень. Об этом порталу EatingWell рассказала американский диетолог Карли Харт.

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По словам специалиста, такие продукты не только поддерживают пищеварение, но и помогают предотвратить развитие желчнокаменной болезни. Доктор Харт посоветовала уделить особое внимание потреблению авокадо. Этот продукт содержит полезные ненасыщенные жиры, стимулирующие выработку желчи, а также клетчатку, калий и антиоксиданты, снижающие воспаление.

Врач добавила, что листовая зелень, включая мангольд, кудрявую капусту и шпинат, также является ценным источником клетчатки и магния, которые помогают регулировать выработку желчи и снижают риск камнеобразования. Чечевица, легко усваиваемая организмом, также выступает отличным выбором для поддержания здоровья желчного пузыря. В одной чашке этой крупы содержится около 15 граммов клетчатки.

Специалист также напомнила о пользе яблок и свеклы. Первые содержат пектин — природный энтеросорбент, который препятствует всасыванию вредных веществ через кишечник в кровь. Пектин помогает справиться с избытком холестерина в желудочно-кишечном тракте. Свекла, богатая антиоксидантами (такими как бетаин), способствует нормализации выработки желчи и улучшению пищеварения.