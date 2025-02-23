Почему люди перестают заботиться о личной гигиене

Специалисты рассказали, что толкает людей на то, чтобы перестать заботиться о личной гигиене, сообщает издание Psychologies.

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Прежде всего, следует помнить, что нечистоплотность — это не признак лени, а сигнал о том, что человеку нужна помощь. За несоблюдением личной гигиены чаще всего стоят глубинные проблемы.

Так, человек может страдать от тревожных и обсессивно-компульсивных расстройств. Для него такие простые ежедневные ритуалы, как душ, чистка зубов и смена одежды кажутся невыполнимыми. Некоторые могут паталогически бояться сложных процедур, другие — наоборот, мыться слишком часто.

Забыть о гигиене нередко заставляют депрессия и психотические расстройства из-за эмоционального и физического истощения. Бывает, что это сопровождается апатией, когда кажется, что в мытье нет смысла.

Если близкий человек столкнулся с такой проблемой, не стоит его критиковать. Лучше предложить ему более простые варианты — сухой шампунь и влажные салфетки. Кроме того, необходимо напоминать ему о том, что нужно освежиться, но через поддержку, а не давление.

Если ситуация усугубляется, важно постараться убедить близкого в том, что ему нужна помощь специалиста.