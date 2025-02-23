Врач объяснил, поможет ли запрет продажи алкоголя лицам до 21 года

Недавнее предложение запретить продажу алкоголя лицам младше 21 года вызывает много вопросов. О том, можно ли ожидать реального положительного эффекта от такой меры, «Газете.Ru» рассказал врач-психиатр и детский психиатр АО «Медицина», кандидат медицинских наук Владимир Скавыш.

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«Это не первый опыт: в 80-е годы была проведена масштабная кампания по борьбе с пьянством. Тогда, помимо запрета продажи алкоголя, были предприняты и другие меры, такие как вырубка виноградников и создание новой специальности — психиатр-нарколог. Но результат оказался не таким, как ожидали: несмотря на запреты, люди начали употреблять брагу, самогон или даже одеколон. Победили ли пьянство? Нет. Люди начали искать другие пути», — утверждает врач.

По мнению специалиста, гораздо более эффективным методом борьбы с алкоголизмом является культурное и просветительское воздействие. Вместо того, чтобы прибегать к запретам, нужно уделять внимание воспитанию системы ценностей у молодежи, формировать культуру потребления алкоголя, которая бы учитывала разумные границы. Скавыш отмечает, что, как правило, отношение ребенка к алкоголю во многом зависит от того, в какой социальной среде он вырос. Семья играет ключевую роль в этом процессе, так как именно родители являются примером для детей.

«Одним из позитивных аспектов является тот факт, что, по данным исследований, доля пьющей молодежи в возрасте от 14 до 22 лет в России за последние годы значительно снизилась. Причины этому кроются в изменении мировоззрения молодежи, склонности к здоровому образу жизни и популярности занятий спортом. Важно отметить, что тренды потребления алкоголя тоже изменились. Сегодня молодежь предпочитает пить слабоалкогольные напитки, такие как пиво и коктейли, а также уделяет внимание созданию крепких социальных связей, а не просто употреблению алкоголя ради получения удовольствия», — заметил он.

Задача определения возрастных границ, в которых человек способен осознать опасности алкоголя, обсуждается неоднозначно. По мнению врача, в 18 лет человек уже должен считаться зрелым как с юридической, так и с социальной точки зрения. Именно в этом возрасте заканчивается среднее образование, и многие начинают работать, создавать семьи или служить в армии. Психологическая зрелость определяется не только биологическим возрастом, но и опытом и воспитанием.

Сравнивая российскую ситуацию с зарубежным опытом, врач отмечает, что в других странах также наблюдается тенденция к снижению потребления алкоголя. Причины схожи: растущий интерес к здоровому образу жизни. Однако врач утверждает, что в России, как и во многих странах, запретительные меры не являются основным инструментом решения проблемы.

«Запреты для культурного человека не нужны, у него уже есть внутренние запреты, основанные на воспитании. В то же время, для людей с алкогольной зависимостью нужно создавать системы реабилитации, схожие с советскими ЛТП (лечебно-трудовыми профилакториями), чтобы бороться с алкоголизмом и наркозависимостью», — отметил Скавыш.

Таким образом, как отмечает врач, решение проблемы потребления алкоголя в молодежной среде требует комплексного подхода.